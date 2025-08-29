Otel odalarında diş macunu olmamasının sebebi buymuş

Birçok otelde misafirlere çeşitli hijyen ürünleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Sabun, duş jeli, şampuan gibi temel temizlik malzemelerinin yanı sıra kulak tıkacı, pamuklu pedler ve dikiş setleri gibi küçük ekstralar da odalarda yer alıyor.

Ancak otel odalarında diş macunu bulunmuyor. Misafirlerin kendi diş macunlarını getirmeleri veya otelin satış noktalarından temin etmeleri tavsiye ediliyor.

Peki, ama neden?

NEDEN DİŞ MACUNU YOK?

Uzmanlar, asıl sebebin misafirlerin farklı tercihleri olduğunu belirtiyor. İnsanlar diş fırçası sertliğinde ve diş macunu tadında farklı taleplere sahip. Otelciler ise herkesin memnun olacağı ürünü sunamadığı için hazır bulundurmayı tercih etmiyor.

Ekonomik ve ekolojik nedenler de önemli bir faktör. Diş macunu, şampuan veya sabuna kıyasla daha pahalı ve kısa konaklamalarda tüpler tam olarak bitmeyebiliyor. Açık bir tüpü bir sonraki misafire bırakmak ise hem maliyetli hem de israfa yol açıyor.

Buna rağmen, misafirler diş bakımı konusunda mağdur olmuyor. Çoğu otelde resepsiyondan talep üzerine diş fırçası ve diş macunu temin edilebiliyor.

Uzmanlar, duş jeli, sabun ve şampuanın belirli yıldız seviyesinde zorunlu olduğunu, diş bakım ürünlerinin ise otelin inisiyatifine bağlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: KUKKSI