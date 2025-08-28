Otelde bu yüzden kapı kolunun üzerine havlu asmalısınız

Tatil, stres ve günlük kaygılardan uzaklaşıp dinlenmek için bir fırsat sunarken, bazı durumlarda otel odalarındaki hırsızlıklar güvenliğinizi tehdit edebilir.

Mart 2022’de Fuerteventura’da birkaç otel odasına izinsiz giren bir hırsızın tutuklanması, bu riskin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Uzmanlar, değerli eşyaların mutlaka otel kasalarına konulmasını ve odaların güvenliğinin ihmal edilmemesini öneriyor.

Tatilinizi keyifli ve güvenli geçirmek için küçük ama etkili önlemler almak büyük önem taşıyor.

KAPI KOLUNA HAVLU ASIN

Tatil sırasında değerli eşyalarınızı otel kasasında saklamak temel önlem olsa da, ek güvenlik yöntemleri de büyük fark yaratıyor. Bunlardan biri de havlu numarası.

KUKKSI adlı sitede yer alan bilgiye göre; hırsızlar, kapı kolunu dışarıdan çalıştırmak için genellikle uzun bir çubuk kullanır.

Ancak kapı kolunun üzerine asılan bir havlu, bu yöntemi etkisiz hale getiriyor ve yetkisiz kişilerin odaya erişmesini zorlaştırıyor.