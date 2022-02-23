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    • Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi geçirdi, şehit oldu

    Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi geçirdi, şehit oldu

    Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
    • AA
    • 23.02.2022 - 03:24
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 03:25
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    Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi geçirdi, şehit oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

    CENAZESİ ERDOĞAN'IN UÇAĞIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de vardı.

    Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal de kalp krizi geçirdi, şehit oldu #1


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