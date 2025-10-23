Parmaklarında iz kalmadı: Sebebi şaşırttı

Kastamonu'da 1952 yılında dünyaya gelen Kargılı, şehrin o dönem tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında 15 yaşında mesleğe başladı.

58 yıldır gözlükçülük yapan Kargılı, geçen yıl ehliyetini değiştirmek için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gittiğinde, parmak izi alınamayınca parmaklarının 8'inde iz kalmadığını öğrendi.

Gözlük camı kenarlarının el yordamıyla düzeltildiği dönemlerde parmak izlerini kaybettiğini anlayan Kargılı, ehliyetini yenilerken 10 parmak yerine sadece 2 küçük parmağıyla (serçe parmak) iz verebildi.

İsmail Kargılı, ağabeyi Cevat Kargılı'nın yanında 1967 yılında gözlükçülük yapmaya başladığını söyledi.

Daha sonra 1989 yılında kendi gözlükçü dükkanını açtığını belirten Kargılı, "O tarihte yaptırdığım dizaynı hiç değiştirmedim. Aynı dükkan dizaynıyla 36 yıldır Nasrullah Meydanı'ndaki bu dükkanda devam ediyorum. Bu dizayndan biz memnunuz, herkes de beğeniyor." dedi.

PARMAKLARINDA İZ KALMADI

Parmak izinin silindiğini öğrenince şaşırdığını anlatan Kargılı, şunları kaydetti: