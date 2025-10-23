Parmaklarında iz kalmadı: Sebebi şaşırttı

- İsmail Kargılı, uzun yıllardır gözlük camı düzeltme işinden dolayı parmak izlerini kaybettiğini fark etti.
- Ehliyetini yenilerken sadece serçe parmaklarıyla parmak izi verebildi.
- 36 yıldır aynı dükkanda çalışan Kargılı, dükkan dizaynını değiştirmeden devam ettiğini belirtti.
Kastamonu'da 1952 yılında dünyaya gelen Kargılı, şehrin o dönem tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında 15 yaşında mesleğe başladı.
58 yıldır gözlükçülük yapan Kargılı, geçen yıl ehliyetini değiştirmek için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gittiğinde, parmak izi alınamayınca parmaklarının 8'inde iz kalmadığını öğrendi.
Gözlük camı kenarlarının el yordamıyla düzeltildiği dönemlerde parmak izlerini kaybettiğini anlayan Kargılı, ehliyetini yenilerken 10 parmak yerine sadece 2 küçük parmağıyla (serçe parmak) iz verebildi.
İsmail Kargılı, ağabeyi Cevat Kargılı'nın yanında 1967 yılında gözlükçülük yapmaya başladığını söyledi.
Daha sonra 1989 yılında kendi gözlükçü dükkanını açtığını belirten Kargılı, "O tarihte yaptırdığım dizaynı hiç değiştirmedim. Aynı dükkan dizaynıyla 36 yıldır Nasrullah Meydanı'ndaki bu dükkanda devam ediyorum. Bu dizayndan biz memnunuz, herkes de beğeniyor." dedi.
PARMAKLARINDA İZ KALMADI
Parmak izinin silindiğini öğrenince şaşırdığını anlatan Kargılı, şunları kaydetti:
"Nüfus Müdürlüğü'nde ehliyetimi değiştirmek için gittiğimde parmak izi alıyorlar. Defalarca bastır, bastır, bastır, bir türlü parmak izinin 8 tanesi çıkmıyor, sadece 2 tanesi çıkıyor. 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorunca 'Ben gözlükçüyüm.' dedim. 'Nasıl, parmak iziyle ne alakası var?' dediler. 'Biz camlarla temas ediyoruz akşama kadar, yıllarca el taşıyla gözlük yaptık.' dedim. İki tane parmak izimi net alabildi, diğerleri çıkmadı. Bu şekilde parmak izimin silindiğini fark ettim.
Sebebi, eskiden gözlük camları mineraldi, yani camdı. Organik mika cam yoktu. Kalıp kartondan kalıp kesiliyordu, çerçeveye alıştırılıyordu. O karton kalıba göre cam elmasla kesiliyordu, ondan sonra el pensiyle kırılıyordu. Kırılan gözlüğün kenarının balık sırtı v şeklinde tıraşlanması gerekiyordu. O el taşıyla yapılırdı. Gözlük camı yaparken sürtüle sürtüle zaman içinde parmakların izi silinmiş."