Pegasus’tan şok kampanya! Yurt dışı biletler 5 euro….

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planı yapanlar için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında 200 bin koltuk, 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
BUGÜN SON!
İndirimli biletler, 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınabilecek.
Bu biletlerle 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında onlarca farklı yurt dışı destinasyonuna seyahat edilebilecek.
Kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğunu vurgulanırken, seyahat severlere erken rezervasyon yapmaları tavsiye edildi.
Biletler Pegasus’un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor.