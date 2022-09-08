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    Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Pendik Tavşantepe mevki, Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.
    • 08.09.2022 - 07:27
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    Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Pendik'te 04.45 sularında D-100 Karayolu, Pendik Tavşantepe mevki, Ankara istikametinde, D-100 Karayolunda seyir halinde ilerleyen 34 AZ 7549 plakalı kamyonet sahibi Selami Özay Çevik, kendi istikametinde giderken plakası tespit edilemeyen sebze yüklü kamyonet hatalı sollama yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selami Özay'ın aracına çarptı.

    Feci şekilde can verdi

    Sebze yüklü komyenetin çarpması sonucu Selami Özay Çevik araçtan sağ çıkarken, sebze yüklü kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerden biri olay yerinde feci şekilde can verirken araçta bulunan bir diğer kişi ise ağır yaralandı.

    D-100 karayolunda ise trafik yoğunluğu yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sebze yüklü kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen şahsın olay yerindeki cansız bedeni ambulansa kaldırıldı.

    Pendik E-5 te kaza: 1 ölü, 3 yaralı #1

    1 yaralının durumu ağır

    Diğer yaralılar ise tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürülürken yaralıların birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    İHA'nın haberine göre, geç vakit olmasına rağmen yapılan çalışmaları izleyerek kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşları polis olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, kaza nedeniyle D-100 karayolu bir saate yakın trafiğe kapatıldı.

    Trafik yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların kaldırmasıyla trafik normale döndü.

    Pendik E-5 te kaza: 1 ölü, 3 yaralı #2

    Pendik E-5 te kaza: 1 ölü, 3 yaralı #3

    Pendik E-5 te kaza: 1 ölü, 3 yaralı #4


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