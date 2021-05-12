İstanbul Pendik'te metro inşaatında kontrollü patlama sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu, çevredeki bazı araç ve binalarda hasar oluştu.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında kontrollü patlatma yapıldı.

Geniş bir alanda sesi duyulan kontrollü patlatma nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı.

ARAÇ VE BİNALARDA HASAR OLUŞTU

Olay nedeniyle birçok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastanede binası da hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede inceleme yaptı.

"DEPREM HİSSİ İLE PATLAMA YAŞANDI"

Olayda yaralanan kimse olmazken, hasar gören hastanede çalışan bir kişi, "O anda operasyondaydık. İnanılmaz yüksek sesle, bir deprem hissi ile patlama yaşandı. Hastane içinde birçok birimin tavanları çöktü, camlar kırıldı. Patlamanın neden olduğunu bilmiyorum ama hastanede büyük hasar oluştu" dedi.

Pendik'te metro inşaatında patlama VİDEO

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pendik Kaymakamlığı'ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, Patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, Şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.