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    Pentagon'un S-400 konusundaki duruşu değişmedi

    ABD Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklama da S-400 konusunda pozisyonun aynı olduğu belirtildi.
    • AA
    • 06.02.2021 - 05:08
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    Pentagon'un S-400 konusundaki duruşu değişmedi

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ

    Türkiye'nin S-400 alımına yönelik bir soruya yanıt veren Kirby, Türkiye'nin uzun zamandır değerli bir NATO olduğunu ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ABD ve NATO'ya olan bağlılığı ile uyuşmadığını savundu.

    Kirby, "Pozisyonumuz değişmedi. S-400'ler F-35 ile uyumlu değil ve Türkiye'nin, bu programa katılımı (F-35) askıya alındı. Türkiye'ye S-400 sistemlerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz.

    ABD'den Patriot sistemlerini almaları için Türkiye'ye son 10 yılda çok defa fırsat tanındı ancak onlar Rusya'ya gelir ve etki sağlayan S-400'leri almayı tercih ettiler." diye konuştu.

    Pentagon un S-400 konusundaki duruşu değişmedi #1

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