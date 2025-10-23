Pervari’nin yaylalarından sağlık ürünü: Propolis

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’in Pervari ilçesinde 10 yıldır arıcılık yapan Cemal Tomris, yaylalarda arıların balının yanı sıra propolis topluyor. Antimikrobiyal ve antibakteriyel özellikleri bulunan propolis, astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiği değerlendirilerek Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep görüyor. 50 gram temizlenmiş propolis bin 250 liradan satışa sunuluyor.

PROPOLİS KOVAN SAĞLIĞINI DA KORUYOR

Tomris, propolisin sadece insan sağlığı için değil, arı kovanlarının sağlığını korumada da önemli rol oynadığını belirtti:

Propolis, kovanın dezenfekte olmasını sağlayarak enfeksiyon kapılmasının önüne geçiyor. Kovan sağlığı korunduğu için bal verimi de artıyor. Sonbaharda kovan girişlerinden, iç duvarlardan ve çıta yüzeylerinden kazıyıp topluyoruz. Temizleme süreci var, yabancı maddelerden arındırıyoruz. Ham ürünü macun, toz ve sıvı damla hâline getiriyoruz. Böylece herkes kullanabiliyor.

PANDEMİ SONRASI TALEP ARTTI

Propolis talebinin özellikle pandemi sonrası arttığını aktaran Tomris, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’nin her yerinden, astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiğine inanan kişiler bize ulaşıp sipariş veriyor. 10 yıldır bu işi yapıyoruz ve özellikle propolise yoğunlaştık. Satışların artması, ürünün sağlık üzerindeki olumlu etkisinin göstergesi.

DOĞAL COĞRAFYADAN ELDE EDİLEN ÜRÜN

Tomris, Pervari’nin yüksek rakımlı yaylalarından topladığı propolisi temizleyip Türkiye geneline ulaştırdıklarını belirterek, özel bir ilgi alanına da değindi:

1 kilogram propolis elde ettim. Bunu uzaya çıkmış olan Alper Gezer Avcı’ya ulaştırmak istiyorum. Kendisi propolisi Muş Ovası’ndan topladı ve uzayda üzerine çalışma yapacağını söyledi.

GÜNLÜK KULLANIMDA ÖNERİLEN MİKTAR

50 gram temizlenmiş propolisi bin 250 liradan sattıklarını belirten Tomris, sağlıklı herkesin de propolisi kullanabileceğini vurguladı:

“Günlük bir buğday tanesi kadar kullanımı yeterli. Bedeni ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen herkes için öneriyorum.”