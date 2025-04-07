Petrol fiyatları düşüşte: Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor

Haber Merkezi

ABD ile Çin arasındaki tarife savaşları ve OPEC+'nın üretimi artırma planları, petrol fiyatlarında sert bir düşüşe yol açtı.

Petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

SON YILLARIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 75 dolardan 63 dolara kadar gerilemesine sebep oldu.

OPEC+ tarafından açıklanan üretim artış planı, petrol fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 63,21 dolara kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşünü yaşadı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi doğurdu.

Sektör kaynakları, çarşamba günü itibarıyla benzine ve motorine 1,5 TL'yi aşan bir indirim yapılabileceğini açıkladı.