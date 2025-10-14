Peugeot Ekim 2025 kampanyası: 5008, 408 ve E-308…

Fransız otomotiv devi Peugeot, Ekim 2025 boyunca sürücülere üç farklı modelde dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Yeni 5008, 408 ve %100 elektrikli E-308 modelleri için hazırlanan kampanya kapsamında, müşteriler %0 faizli kredi ya da 40.000 TL’ye varan nakit indirim seçeneklerinden faydalanabiliyor.

YENİ PEUGEOT 5008’TE EKİM BOYUNCA FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Ekim ayı boyunca Yeni 5008 GT modeli için, 170.000 TL krediye %0 faiz uygulanıyor ve 12 ay vadeli bu kredi seçeneğinde aylık taksitler 14.166 TL olarak belirlendi.

Panoramik 21” i-Cockpit tasarımı ve 7 kişilik oturma kapasitesi ile dikkat çeken Yeni 5008, hem hybrid hem de tam elektrikli versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Kampanyadan yararlanacak tüketicilerden 1.955 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Buna ek olarak, Koç Fiat Kredi üzerinden alternatif olarak %3,74 faizli kredi seçeneği de sunuluyor.

YENİ PEUGEOT 408: FAİZSİZ KREDİ VEYA 30.000 TL İNDİRİM

Peugeot, Ekim 2025 kampanyası kapsamında yeni nesil Peugeot 408 modeli için kullanıcılarına iki farklı avantaj sunuyor.

İlgilenenler, %0 faizli 120.000 TL kredi seçeneği ile 12 ay vade fırsatından yararlanabilirken, diğer kullanıcılar ise 30.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatını tercih edebiliyor.

Peugeot 408, modern tasarım detayları ve teknolojik donanımlarıyla segmentinde öne çıkıyor. 3D i-Cockpit, i-Toggles dokunmatik arayüz ve yarı otonom sürüş özellikleri, sürüş deneyimini hem konforlu hem de güvenli hale getiriyor.

Kredi kullanımı tercih eden müşterilerden 1.380 TL tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis bedeli talep ediliyor.

PEUGEOT E-308: FAİZSİZ KREDİ VEYA 40.000 TL İNDİRİM

Peugeot, tamamen elektrikli E-308 modeli için Ekim 2025 kampanyasını duyurdu.

410 kilometre menzil, 156 hp güç ve 30 dakikada hızlı şarj özellikleriyle öne çıkan E-308, kullanıcılarına iki farklı avantaj sunuyor.

Kredi kullanmak isteyenler, 300.000 TL’ye %0 faizli finansman seçeneğiyle 12 ay vadeli ve aylık 25.000 TL taksit ödeyerek araca sahip olabiliyor. Bu kredi seçeneğinde tüketicilerden 3.450 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Alternatif olarak, araç alımında 40.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı da sunuluyor.