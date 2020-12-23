PKK'dan kaçan 7 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

PKK'nın dağ kadrosundaki dağılmaya hız veren çalışmalar neticesinde 7 terörist daha teslim oldu.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

2020'DE TESLİM OLANLARIN SAYISI 241 OLDU

Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241’e yükseldi” denildi.