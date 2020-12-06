'Polis katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da polis memuru Yunus Nacar'ı şehit eden zanlıların serbest bırakıldıkları iddiası üzerine açıklama yaparak, yargılamanın tutuklu devam ettiğini bildirdi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi, 100. Yıl mahallesinde 18 Temmuz'da polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Ekip aracında bulunan polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yara aldı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

4 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR İDDİASI

Olaya ilişkin yargı süreci devam ederken, saldırganların serbest bırakıldıkları iddia edildi.

2 KİŞİ HALA TUTUKLU

Edinilen bilgiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakıldı iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, yapılan açıklamada, olaydan sonra yakalanan zanlılardan yaşı küçük 2 kişinin adli kontrol şartıyla tahliye edildiği, polis memurunu şehit eden ve o anda yanında bulunan 2 kişinin ise hala tutuklu yargılandıkları aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu olaya ilişkin soruşturmada dört zanlının da 20.07.2020 tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanmışlardır. Yaşı küçük olan zanlılar Kadir A., Reis B. ve Oğuzhan I. ile ilgili Bakırköy 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Kasten Adam Öldürme ve Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs suçlarından tutuklu olarak dava açılmıştır. Yaşının 18’den büyük olması nedeniyle hakkındaki soruşturma ayrı yürütülen Serdar B. hakkında da Kasten Adam Öldürme ve Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs suçlarından Bakırköy 9.Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutuklu olarak dava açılmıştır. sanık Serdar A.’ nın yargılaması tutuklu olarak halen devam etmektedir.Yaşı küçük zanlıların yargılamasının yapıldığı Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04/12/2020 tarihli duruşmasında polis memurlarının silahla yaralanması ve şehit edilmesinden sonra diğer zanlılar ile bir araya gelen Oğuzhan I. ve Reis B.’nin eylemlerinin niteliği, delillerin bu aşamada karartılmasının mümkün olmaması, yaşlarının küçük olması ve diğer yasal nedenlerle yurtdışı çıkış yasağı ve polis merkezine düzenli imza atmaları şartıyla tahliyelerine, sanık Serdar B.’nin silahla polis memurlarına ateş etmesi sırasında olay yerinde bulunan Kadir A.’nın ise, tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Polis memuru Yunus Nacar’ın silahla yaralanması, polis memuru Erkan Gökteke’nin ise silahla ateş edilerek şehit edilmesi olayındaki silahla ateş eden sanık Serdar B. ve o sırada olay yerinde bulunan Kadir A’nın yargılanmaları tutuklu olarak devam etmektedir."