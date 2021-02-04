Vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce liralık vurgun yapan ve kendisini yakalayan polislere rüşvet teklif eden şansın o anlara ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Darıca ilçesinde bir villada oğlunun doğum gününü kutlayan ve kendisini S.A.K. olarak tanıtan 'resmi belgede sahtecilik' ve sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar ağlamak' suçlarından hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan K.'yi yakaladı.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Orhan K., operasyonu yapan polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 300 bin lira nakit ve 400 bin lira değerindeki teknesini vermeyi teklif etti.

"PARAYI HEMEN HESABA HAVALE EDERİM"

Polis ekiplerinin rüşvet anının delillendirmek amacıyla yaptıkları ses kayıtlarında Orhan K.'nin polislere "Abi terörist değilim, hırsızlık etmemişim, uyuşturucu yok ve bir tek banka, kurban olayım. Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin liranın helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş olsun. 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim. Kaçtı deyin. Bu gece hemen terk ederim. Gitmeden ne olur konuşalım." dedi.

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı VİDEO

"ŞEREF DİYE BİR ŞEY KALMAZ"

Ancak polisler Orhan K.'ye “Orhan, biz o parayı belki kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz.” diyerek tepki gösterdi.

Emniyete götürülen Orhan K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

POLİSLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Operasyona katılan 3 polise, örnek davranışları nedeniyle geçen günlerde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.