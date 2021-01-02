İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi 

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin üzerinde yaptığı aramada, el yapımı patlayıcı bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı 'Narko Alan' projesinde görevli polis memurları, 830 Sokak'ta yürüyen 31 yaşındaki İ.İ.'yi şüphe üzerine durdurdu.

CEKETİNDEN ÇIKTI

Uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunan İ.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, çeketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP çıktı.

ALDIĞI KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda EYP'yi kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan 29 yaşındaki A.T.A.'dan aldığını söyledi.

EVDE DE PATLAYICI BULUNDU

Polis ekipleri, A.T.A.'nın Tuzcu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin TEM Şube'de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.





