Popüler iki temizlik ürünü yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, piyasa gözetimi çalışmaları kapsamında iki farklı lavabo açıcı ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığı tespit edildi.

“Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden yapılan duyuruda, Roy ve Meltem markalı lavabo açıcıların kullanımının zararlı olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu ürünlerin satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

İşte ürün bilgileri: