Resimli Kadir Gecesi mesajları 2026: En yeni dualı ve hadisli Kadir Gecesi sözleri

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde milyonlarca Müslüman ibadet, dua ve tövbe ile geceyi değerlendirecek.

Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu mübarek gece için, vatandaşlar sevdikleriyle paylaşabilecekleri anlamlı ve dualı mesajları araştırmaya başladı.

İşte en güzel dualı, resimli ve hadisli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri:

KADİR GECESİ MESAJLARI

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik." (Kadir Suresi, 1) Bu mübarek gecenin nuru üzerinize, rahmeti hanenize dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Efendimiz (SAV) buyuruyor: "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." Rabbim bu geceyi hakkıyla ihya edenlerden eylesin.

Aişe (R.A.) validemizin duasıyla: "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet." (Hadis-i Şerif). Bu mukaddes gecede affedilenlerden olman dileğiyle...

Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Dualarda buluşmak ümidiyle.

Gönüller bir olsun, sofralar bereketli, ruhlar huzurlu olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri sardığı bu gece; tüm insanlığa barış ve huzur getirsin.

Bin aydan hayırlı bu gecede, bin yıllık huzur ve selamet dilerim. Geceniz nur, dualarınız kabul olsun.

Bu gece sema kapılarının açıldığı, duaların geri çevrilmediği bir gece. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

"Güneşin doğuşuna kadar bir esenliktir Kadir Gecesi... Kalbinizden geçen tüm güzelliklerin bu gece semaya yükselip rahmet olarak dönmesi dileğiyle. Mübarek olsun."

"Bin aydan hayırlı bir ömür, bin aydan hayırlı bir gece ile başlar. Kadir Geceniz nur, yolunuz aydınlık olsun."

"Küslerin barıştığı, gönüllerin birleştiği, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu eşsiz gecede; dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun."

"Bir dua gönderiyorum size; içinde samimiyet, sonunda huzur, başında ise Allah’ın rızası olan... Kadir Geceniz mübarek olsun dostlar."

"Bazı geceler vardır ki bin yıla bedeldir. Kalbinin en derin köşesinde sakladığın o sessiz dualarının, bu gece Arş-ı Alâ’da yankılanması dileğiyle. Gecen mübarek olsun."

"Rabbim bu geceyi karanlıkların aydınlığa, dertlerin feraha, gözyaşlarının sevince dönüşmesine vesile kılsın. Kadir Gecesi feyziyle ruhunuzu sarsın."

"Semadaki meleklerin yeryüzüne selam durduğu bu mukaddes saatlerde, adınızın bir meleğin duasında geçmesi dileğiyle... Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun."

"Bin aydan hayırlı bir gece, bin yıllık bir tövbe kapısıdır. Rabbim tevbenizi kabul, gecenizi huzur kılsın."