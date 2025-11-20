Risk büyüyor: İşte 20 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları

- İstanbul'da yağışsız geçen günler, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesine neden oldu.
- İSKİ'nin 20 Kasım verilerine göre, İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı %20,5'e düştü.
- Uzmanlar, düşük yağışların su rezervleri üzerinde risk oluşturduğunu vurguluyor.
İstanbul’da son haftalarda etkisini gösteren yağışsız hava, gözleri yeniden barajların doluluk seviyelerine çevirdi.
Su kaynaklarının durumunu yakından takip eden İSKİ, 20 Kasım tarihine ait güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı.
Uzmanlar, özellikle mevsim normallerinin altında kalan yağışların İstanbul’un su rezervleri üzerinde risk oluşturmaya başladığını belirtiyor.
Peki, 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı %20,5’e indi.
İSKİ verilerine göre, 20 Kasım itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli Barajı % 18,03
Darlık Barajı % 29,27
Elmalı Barajı % 51,15
Terkos Barajı % 22,86
Alibey Barajı % 12,64
Büyükçekmece Barajı % 22,29
Sazlıdere Barajı % 19,95
Istrancalar Barajı % 20,07
Kazandere Barajı % 2,07
Pabuçdere Barajı % 4,05