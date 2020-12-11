Euro
9.5734
-0.19%
Dolar
7.8909
0.01%
Altın
465.25
-0.13%
Borsa
1.356
0.19%
Bitcoin
141.981
-0.78%
EXEN Coin
10.75
-0.09%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

    Baba ve oğlunun acısın yaşanırken, gelen 3 ölüm haberi yakınlarını adeta yıktı. Aileden, 7 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 15:09
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 15:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

    İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç’e, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı.

    Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı.

    Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım’da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

    BABASI DA KURTARILAMADI

    Burak Genç’in ölümünün hastanede durumu ağırlaşan babası Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi.

    3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

    Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti #1

    AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

    Genç Ailesi'nden Ali Genç’in dün, İbrahim Genç’in (53) geçen hafta, Bünyamin Genç’in (36) de 10 gün gün önce koronavirüsten hayatı kaybettikleri belirtildi.

    Aynı aileden 7 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir