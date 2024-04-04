Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İHA

Rize'de saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P ile Y.P. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)