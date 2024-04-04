Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İHA
Rize'de saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P ile Y.P. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri çağırıldı.
Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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