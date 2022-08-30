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    Rize'de 'Laz Ralli' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

    Geleneksel Laz Ralli etkinliği, bu yıl da düzenlenerek bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı. Ufak çaplı kazaların yaşandığı yarışmaya 37 kişi katılım sağladı.
    • 30.08.2022 - 17:22
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    Rize'de 'Laz Ralli' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

    Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Laz Ralli yoğun ilgi gördü.

    Rize'nin Çamlıhemin ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel tahta araba yarışı bu yıl da bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı.

    3 kategoride düzenlenen Laz Ralli etkinliğine 37 yarışmacı katıldı.

    Ufak çaplı kazalar yaşandı

    Köy yolunda hazırlanan parkurda, saatte 70 kilometre hıza ulaşılırken ufak çaplı kazalar da yaşandı.

    Dik ve virajlı pistte yarışan yarışmacılardan bazıları indikleri araçlarını iterek yarışmayı tamamladı.

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #1

    Yöresel kıyafet giyen çocuklar için yarışma düzenlendi

    Öte yandan yarışmayı izleyen çocuklar etkinliğe yöresel kıyafetlerle geldi. Çocuklar arasında 'güzellik yarışması' düzenlendi.

    Yöresel keşan bezinden dikilmiş elbiseler giyen, sırtlarında sepet taşıyan çocukların hepsi, birinci seçildi.

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #2

    7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştılar

    Aynı zamanda düzenlenen 'Muhlama yarışması'na katılan 9 kişi, 7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı.

    DHA'nın aktarımına göre; yarışmanın birincisi ise Emine Çiçil oldu.

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #3

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #4

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #5

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #6

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #7

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #8

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #9

    Rize de Laz Ralli etkinliği renkli görüntülere sahne oldu #10


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