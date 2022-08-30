Rize'de 'Laz Ralli' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
- 30.08.2022 - 17:22
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Laz Ralli yoğun ilgi gördü.
Rize'nin Çamlıhemin ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel tahta araba yarışı bu yıl da bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı.
3 kategoride düzenlenen Laz Ralli etkinliğine 37 yarışmacı katıldı.
Ufak çaplı kazalar yaşandı
Köy yolunda hazırlanan parkurda, saatte 70 kilometre hıza ulaşılırken ufak çaplı kazalar da yaşandı.
Dik ve virajlı pistte yarışan yarışmacılardan bazıları indikleri araçlarını iterek yarışmayı tamamladı.
Yöresel kıyafet giyen çocuklar için yarışma düzenlendi
Öte yandan yarışmayı izleyen çocuklar etkinliğe yöresel kıyafetlerle geldi. Çocuklar arasında 'güzellik yarışması' düzenlendi.
Yöresel keşan bezinden dikilmiş elbiseler giyen, sırtlarında sepet taşıyan çocukların hepsi, birinci seçildi.
7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştılar
Aynı zamanda düzenlenen 'Muhlama yarışması'na katılan 9 kişi, 7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı.
DHA'nın aktarımına göre; yarışmanın birincisi ise Emine Çiçil oldu.