Rize'de 'Laz Ralli' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Rize'de 'Laz Ralli' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Geleneksel Laz Ralli etkinliği, bu yıl da düzenlenerek bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı. Ufak çaplı kazaların yaşandığı yarışmaya 37 kişi katılım sağladı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Laz Ralli yoğun ilgi gördü.

Rize'nin Çamlıhemin ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel tahta araba yarışı bu yıl da bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı.

3 kategoride düzenlenen Laz Ralli etkinliğine 37 yarışmacı katıldı.

Ufak çaplı kazalar yaşandı

Köy yolunda hazırlanan parkurda, saatte 70 kilometre hıza ulaşılırken ufak çaplı kazalar da yaşandı.

Dik ve virajlı pistte yarışan yarışmacılardan bazıları indikleri araçlarını iterek yarışmayı tamamladı.

Yöresel kıyafet giyen çocuklar için yarışma düzenlendi

Öte yandan yarışmayı izleyen çocuklar etkinliğe yöresel kıyafetlerle geldi. Çocuklar arasında 'güzellik yarışması' düzenlendi.

Yöresel keşan bezinden dikilmiş elbiseler giyen, sırtlarında sepet taşıyan çocukların hepsi, birinci seçildi.

7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştılar

Aynı zamanda düzenlenen 'Muhlama yarışması'na katılan 9 kişi, 7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı.

DHA'nın aktarımına göre; yarışmanın birincisi ise Emine Çiçil oldu.





























