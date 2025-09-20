Rize'de etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

YOL ÇÖKTÜ

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.

Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Öte yandan Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.