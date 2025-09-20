Abone ol: Google News

Rize'de etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu

Ardeşen ve Pazar ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda ekiplerin mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 07:20
Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

YOL ÇÖKTÜ 

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

SU BASKINLARI YAŞANDI 

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.

Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı. 

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Öte yandan Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.

