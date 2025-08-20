Rize’de 'vampir kelebek'ler evleri basıyor

Rize’de çay ve diğer yeşil bitkilerin özünü emdiği için ‘vampir kelebek’ olarak adlandırılan Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde ışıklı alanlara akın eden böcekler nedeniyle Rize’de yaşayanlar, balkonlarının ışıklarını açamıyor ve sıcak yaz günlerinde camlarını açmakta zorlanıyor. Işığa yönelen kelebekler sabaha kadar ölüp düştüğü için temizlik, ev hanımları için kabusa dönüşüyor.

"BALKONA ÇIKAMIYORUZ"

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Şenay Yaşar, balkonda zaman geçiremediklerini anlatarak, “Doğa manzarası eşliğinde yemek yiyecektik, çorbamızın üstüne kelebek düşmedi, yemeğimize kelebek düşmedi. Hayatta görmediğim böceklerle karşı karşıyayız” dedi. Yaşar, soruna çözüm bulunmasını istedi.