Rize’de veteran futbol maçında şaşırtan basket

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize’nin Pazar ilçesindeki sentetik çim sahada, Pazarspor Veteranlar Takımı ile Artvin Masterler Takımı arasında oynanan maçta herkesi hem gülümseten hem de şaşırtan bir olay yaşandı.

KALEYE VURDU, BASKET OLDU

Pazarspor Veteranlar oyuncusu Mustafa Bayar, bir pozisyonda topa gelişine vurdu. Ancak top yükselerek sahadan dışarı çıktı, tel örgüleri aşarak yan taraftaki basketbol sahasına kadar gitti ve çemberden geçerek basket oldu.

O anlar, sahadaki oyuncular ve izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı ve güvenlik kameralarına yansıdı.

"KALEYİ TUTMADI AMA GÜZEL BİR BASKET OLDU"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Mustafa Bayar, “Topa hızlı vurmak istedim, kaleyi tutmadı ama güzel bir basket oldu. 40 yaş üstü veteran maçımız vardı, sporun içerisindeyiz, bırakmadık. Top sekerek geldi, ben de kaleye vurayım derken çemberden geçti. 3’lük attım diye düşünüyorum” dedi.