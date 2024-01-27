Rizeliler kar festivaliyle coştu! Ayder’den renkli kareler... Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen Ayder Kar Festivali'nin ilk gününde halat çekme yarışması yapıldı. Vatandaşlar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarırken tulum ve kemençe eşliğinde de horon oynadı.

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DHA

Yaylaları ile ön plana çıkan Rize'de kış turizmine yoğun ilgi gösteriliyor.

Her yıl düzenlenen festivaller de cezbedici hale geliyor.

Bunlardan biri de Ayder Kar Festivali. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festival, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen misafirlere ev sahipliği yaptı.

Kimi kaydı kimi kar topu oynadı

Ayder Yaylası'nda 2 gün sürecek olan Ayder Kar Festivali’nin ilk gününde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Festival alanına ulaşanlardan kimi kar topu oynayıp, kardan adam yaparak vakit geçirirken, kimi de poşetlerle kaydı.

Kar yağışının etkisini gösterdiği yaylada üşüyenler, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayarak ısındı.

"Bu işin yaşlısı, genci olmuyor"

Antalya’dan yaylaya ilk kez gelen Gül Yeşil, "Biz Antalya Manavgat’tan geliyoruz. Burası çok güzel. İnsanı, doğasını çok beğendik. Buralara herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu işin yaşlısı, genci olmuyor. Kaymak bir zevk meselesi.” dedi.

"Fotoğraf çektiriyoruz, horon ediyoruz"

Festivale katılan Halim Türüt, "İlk kez geldim, çok beğendim, çok mutluyum. Burada kayıyoruz, fotoğraf çektiriyoruz, horon ediyoruz. Karı seviyoruz. Kar bize gelmeden, biz kara geldik.” diye konuştu.

"Antalya’da böyle kar yağmıyordu"

Miray Coşkun ise “Ayder’i çok güzel buldum. Antalya’da böyle kar yağmıyordu bizim için çok güzel oldu. Burada kaymak güzel ama az önce kayarken önüme köpek çıktı biraz korktum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)