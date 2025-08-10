Rize'nin bazı ilçelerinde yağışların ardından heyelan yaşandı

Dün başlayan ve bugün de etkisini artırarak devam eden yağışın ardından Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu ufak çapta heyelanlar nedeniyle 5 ilçeye bağlı 28 köyün ulaşımında aksamalar meydana geldi.

İL ÖZEL İDARİ EKİPLERİ SAHADA

Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolundaki heyelanların ardından İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Rize İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen ufak çapta heyelanlar nedeniyle kapanan yollar, kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Rize'de dün başlayarak hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar, yüksek kesimlerde ufak çapta sel ve heyelanlara neden oldu.

ULAŞIMA KAPANAN KÖYLER

Fındıklı ilçesine bağlı Kıyıcık köyü, Derbent köyü, Yeniköy köyü, Çağlayan köyü, Avcılar köyü, Beydere köyü, Sümer köyü, Sulak köyü, Çınarlı köyü, Doğanay köyü ve Ihlamurlu köyü, Pazar ilçesine bağlı Irmak köyü, Handağı köyü, Kayhantaş köyü, Şendere köyü, Kuzeyce köyü, Yavuz köyü, Merdivenli köyü, Örnek köyü, Balıkçı köyü ve Dağdib köyü, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Mollaveyis köyü ve Yaylaköy köyü, Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyü, Çayeli ilçesine bağlı Yeşilırmak köyü, Kestanelik köyü, Abdullahhoca köyü ve Erenler köyü heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.