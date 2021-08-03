Rodos Adası'ndaki insanlar orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuzluk yaşıyor

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda çıkan yangın, bölgedeki insanları elektriksiz ve susuz bıraktı. Yangına müdahaleler süratle devam ediyor.

Küresel bir sorun olan orman yangınları ülkelerin yeşil alanlarını kullanılmaz hale getirdi. Yunanistan’ın Rodos Adası’nda geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangını bunlardan bir tanesi.

Rodos Adası’nda geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını süratle devam ediyor.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın nedeni ile adanın çoğu elektriksiz kalırken, yangının ünlü Kelebekler Vadisi, Kalamona askeri üssü ve Psinthos köyünü tehdit ettiği ifade edildi. Yangın bölgesindeki birçok yerleşim yeri tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi günlerdir sürüyor.

Rodos’ta elektriğin yanı sıra haberleşmede de kesintiler meydana gelirken, bazı ada sakinleri evlerinde suların akmadığını bildirdi.

YANGIN ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yunan basını ise, bazı köylülerin bölgeyi terk etmeyi reddettiğini ve yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştıklarını iddia etti.

Yetkililer yangına 4 uçak, 3 helikopter, 12 itfaiye aracı ve 30 itfaiye eri ile müdahale edildiğini aktarırken, başkent Atina da takviye ekiplerin geleceğini aktardı.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.



