Van’da kaldığı yurttan 27 Eylül’de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün sonra göl kıyısında bulundu.

Genç kızın ölümüne dair sır perdesi ise hâlâ aralanmış değil.

Otopsi raporuna göre Rojin’in ölüm nedeni “suda boğulma” olarak belirtildi.

Ancak bu boğulmanın nasıl gerçekleştiği hâlâ belirsizliğini koruyor. Ölümün intihar mı yoksa dış bir müdahale sonucu mu olduğu sorusu yanıt bekliyor.

"BENİM KIZIMA NE OLDU?"

İlk günden beri kızının intihar etmediğini savunan baba Nizamettin Kabaiş, Narin Güran davasının görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önünde isyan etti.

Kabaiş şunları söyledi:

“Onu katlettiler. Katlettiler Rojin’i. O kadar televizyon kanalı var, niye kimse gitmiyor? Kapıları açın, kapıları çalın söyleyin ki bizim kızımıza ne oldu? Kim bu kızın cenazesini buraya bıraktı? Kimse niye sormuyor? Niye gözler kapalı niye kulaklar tıkalı? Ciğerim yanıyor. Ben kızımı okumaya gönderdim. Hiç kimseden ses çıkmıyor niye korkuyorsunuz? Üniversiteden korkmayın yurttan korkmayın. Bu kız da devletin bir evladıydı, okumak istiyordu. Ciğerim gitti bitti.”