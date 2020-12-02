Roketsan yerli güdümlü füzenin görüntülerini paylaştı
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 04:00
- Güncelleme : 02.12.2020 - 08:27
Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli çalışmalarını sürdürüyor. Üretim kabiliyetlerini hızla arttıran Roketsan, ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS'ı üretti.
Roketsan, resmi Twitter hesabı üzerinden tanksavar füze sistemi UMTAS'a ilişkin paylaşımda bulundu.
"GÖREVİNİ TAMAMLAMADAN YOLUNDAN DÖNMEZ"
Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada; Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ne (UMTAS) ilişkin bir video yayınlayarak, "Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez" ifadelerine yer verdi.
Roketsan yerli güdümlü füzenin görüntülerini paylaştı İZLE
UMTAS'IN ÖZELLİKLERİ
Hassas güdüm-kontrol yeteneği
Gece-gündüz farketmeksizin tüm hava koşullarında görev yapabilme kabiliyeti.
"At-Unut" ve "At-Güncelle" modları.
Kızılötesi görüntüleyici arayıcı.
Harp başlığı sayesinde; Reaktif korumalı zırhlara karşı etkili tandem ve yüksek infilaklı parçacık etkili.
8 KM MENZİL
160 mm çapında ve 1.8 metre uzunluğunda olan UMTAS'ın menzili ise 8 kilometreye kadar çıkıyor.