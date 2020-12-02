Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada; Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ne (UMTAS) ilişkin bir video yayınlayarak, "Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez" ifadelerine yer verdi.

Roketsan yerli güdümlü füzenin görüntülerini paylaştı İZLE



UMTAS'IN ÖZELLİKLERİ

Hassas güdüm-kontrol yeteneği

Gece-gündüz farketmeksizin tüm hava koşullarında görev yapabilme kabiliyeti.

"At-Unut" ve "At-Güncelle" modları.

Kızılötesi görüntüleyici arayıcı.

Harp başlığı sayesinde; Reaktif korumalı zırhlara karşı etkili tandem ve yüksek infilaklı parçacık etkili.

8 KM MENZİL

160 mm çapında ve 1.8 metre uzunluğunda olan UMTAS'ın menzili ise 8 kilometreye kadar çıkıyor.