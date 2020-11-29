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    RTÜK, Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik sözlerine inceleme başlattı

    CHP'li Başarır'ın TSK hakkındaki ifadesiyle ilgili açıklama yapan RTÜK, Üst Kurul tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 15:53
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    RTÜK, Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik sözlerine inceleme başlattı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kullandığı tepki çeken ifadelerine karşı harekete geçti.

    RTÜK’ten yapılan açıklamada, Başarır'ın TSK'yla ilgili sözlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

    "HADSİZ SÖZLER YAKIN TAKİBİMİZ ALTINDADIR"

    Açıklamada, Peygamber Ocağı kabul edilen TSK'nın milletin yüz akı olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

    "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır."

    RTÜK, Ali Mahir Başarır ın TSK ya yönelik sözlerine inceleme başlattı #1

    ALİ MAHİR BAŞARIR'IN TEPKİ ÇEKEN İFADESİ

    CHP'li Başarır, HaberTürk'te katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullanmıştı.

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