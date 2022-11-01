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    RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

    Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.
    • 01.11.2022 - 21:59
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    RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

    Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.

    Rtük üyeliğine seçildi

    AA'nın haberine göre yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.

    TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.

    Birleşim yarın 14.00'te toplanacak

    Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

    RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi #1


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