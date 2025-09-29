Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ilanı 2025: Başvurular başladı mı, nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 37 bin kişilik dev istihdam planının ikinci aşamasını başlattı.

Bakan Kemal Memişoğlu, ilk etapta 19 bin kişinin göreve başladığını belirterek, şimdi de 18 bin yeni personel alımı için süreçlerin başladığını duyurdu.

Bu kapsamda, 15 bin 247 sözleşmeli personel için başvurular ÖSYM’nin KPSS-2025/5 tercih kılavuzu üzerinden alınacak. Ayrıca 2 bin 753 sürekli işçi için ilanların önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacağı bildirildi.

Başvuru tarihleri ve tercih kılavuzunun yayınlanma süreciyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONE ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için büyük bir personel alım sürecini başlattı. Toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile istihdam edilecek.

Başvurular, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Bunun yanı sıra işçi alımı ilanları da ilerleyen günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın alım yapacağı kadrolar da açıklandı. Buna göre toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel için kadro dağılımı şu şekilde olacak: