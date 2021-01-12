Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, yapılacak ek ödemelerle ilgili yönetmeliğe geçiçi madde eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

1 KASIM 2020'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 2 AY SÜREYLE EK ÖDEME YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.