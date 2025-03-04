SAK Timi’nden Uzungöl’de buz altı dalış tatbikatı

DHA

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Uzungöl'de zorlu kış koşullarında etkileyici bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikat, ‘İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı’ becerilerini geliştirmeyi amaçlayan son derece özel bir eğitimdi.

EKİPLER, BUZLA KAPLI GÖLÜN ALTINDA TEST EDİLDİ

Kış aylarında tamamen buzla kaplanan gölde yapılan tatbikat, ekiplerin doğa koşullarına karşı ne kadar hazırlıklı olduklarını test etti. Eğitimde, ilk adım olarak ekipler buz tabakasını kırarak, güvenli bir şekilde suya inebilecekleri noktalar oluşturdu. Ardından, dalgıçlar, özel olarak tasarlanmış sualtı ekipmanlarıyla donatıldı ve dikkatlice suya daldılar.

AMAÇ, TİMLERİ ACİL DURUMLARA HAZIR TUTMAK

Bu tatbikat, SAK Timi’nin arama-kurtarma görevlerinde karşılaşabilecekleri zorlu koşullara dayanıklılıklarını artırmayı hedefliyordu. Hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılıklarını test eden dalgıçlar, aynı zamanda acil durumlara müdahale becerilerini geliştirdi.

Tim, su altındaki görüş mesafesinin sıfır olduğu, donma riskiyle karşılaşılan, her an tehlike barındıran ortamda büyük bir profesyonellik sergileyerek bu kritik eğitimden başarıyla çıktı. Tatbikat, SAK Timi'nin olağanüstü koşullarda dahi görevini yerine getirme kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.