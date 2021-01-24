Sakarya takla atıp hurdaya dönen aracın sürücüsü hafif yaralı kurtuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarken, hurdaya dönen araçtan sürücü hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Kenan Sofuoğlu Caddesi istikametinden 2. Cadde istikametine gitmekte olan Burak E. (33) idaresindeki 54 CUT 471 plakalı Citroen marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.

20 METRE SÜRÜKLENEN ARAÇ, BARİYERLERE ÇARPTI

Yaklaşık 20 metre sürüklenen araç yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.

HAFİF YARALI SÜRÜCÜ, KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, sürücü ise takla atarak hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Toyotosa Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.