Sakarya'da başlayan orman yangınında alevler Bilecik'e yaklaştı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim oluyor...

Bu kez yangının adresi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan ormanlık alan oldu.

Dün saat 17.15 sıralarında Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı.

AFAD koordinesinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve AFAD personeli, geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

ALEVLER BİLECİK'E İLERLİYOR

Alevler Osmaneli'nin Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu.

Ekin tarlarını hızla süren çiftçiler alevlerin köylerine ulaşmaması canla başla mücadele ediyor.

SU TANKI BULUNAN TRAKTÖR SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Osmaneli Belediyesi yetkilileri hoparlörlerinden, "İlçemizde meydana gelen yangın nedeniyle su tankeri bulunan traktör sahiplerinin ve hayvan nakli için uygun aracı olanlar yangın bölgesine intikal etmeleri gerekmektedir" anonsu yapılıyor