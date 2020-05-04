Sakarya'da doktor ile 96 yaşındaki kadın koronayı yendi

Koronavirüs tedavisi gören doktor ile 96 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, yaşlı kadın virüsü yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sakarya'da Akyazı Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun ile uzman doktor Asiye Güngörmüş taburcu edildi.

Coşkun ve Güngörmüş, tedavi gördükleri hastaneden evlerine uğurlandı.

DOKTOR VE HASTASI KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, taburcu edilen Emine Coşkun ile ilgilenen dahiliye uzmanı Dr. Asiye Güngörmüş'ün de koronavirüsle enfekte olduğunu belirtti.

Emine Coşkun'u 14 gün önce koronavirüs tanısıyla hastaneye yatırdıklarını ve tedavi uyguladıklarını belirten Tepeçınar, "Çok şükür kendisini bugün taburcu ediyoruz. Aynı zamanda Emine Teyzemize bakan dahiliye uzmanımız Dr. Asiye Güngörmüş de koronavirüs ile enfekte oldu. Doktor arkadaşımız da sağlığına kavuştu. Hastamızla doktorunu şifayla uğurlamaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

"BÜTÜN ÇALIŞANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Emine Coşkun ise hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Rabbime çok şükür. Benimle ilgilenen doktor hanıma da benden koronavirüs bulaşmış o da çok şükür sağlığına kavuşmuş. Hastanede doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımızdan çok memnun kaldım. Bütün çalışanlardan Allah razı olsun." dedi.