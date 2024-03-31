Sakarya'da feci kaza: Anne ve ikiz oğullarından biri öldü

Sakarya'da Adapazarı-Kaynarca Yolu’nda sürücüsünün kimliği belirlemeyen 54 AJS 659 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada 74 yaşındaki anne Zeliha Biricik, ikiz çocukları Hasan Biricik ve Hüseyin Biricik yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İkizlerden biri yaşamını yitirdi
Yapılan müdahalelere rağmen anne Zeliha ve ikiz çocuklarından biri hayatını kaybederken, diğer oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İftara yetişmeye çalışıyorlardı
Öte yandan, ailenin Kaynarca ilçesinde hayvancılık yaptığı ve iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenilirken otomobilin paramparça olduğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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