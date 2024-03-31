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Sakarya'da feci kaza: Anne ve ikiz oğullarından biri öldü

Sakarya'da feci kaza: Anne ve ikiz oğullarından biri öldü Sakarya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 74 yaşındaki kadın ve oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu yaralandı. Ailenin iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.