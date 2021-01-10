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    • Sakarya'da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi

    Sakarya'da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sokak köpeğinin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedilen genç kız şikayetçi oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.01.2021 - 02:46
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 03:25
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    Sakarya'da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden Ü.B. (16), mahallesindeki sokak köpeklerini barınağa götürmek için yakalayan görevlilere "Yavru köpekleri annelerinden ayırmayın, onu da alın." diyerek tepki gösterdi ve yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.

    Ü.B'ye görevlilerce köpek yavrularının annesinin de alınacağı söylendi.

    "BASMA GÜNAH" DEDİĞİ İÇİN DARBEDİLDİ

    Genç kız, görevlilere yardım etmek isteyen mahalle sakinini, kaçmasın diye ayağıyla köpeğin üzerine bastığını fark edince "Basma, günah" diye uyardı.

    Bu esnada aynı mahalle sakini yanına gittiği Ü.B'ye tokat attı.

    Olayın ardından Ü.B. ve annesi, karakola giderek mahalle sakininden şikayetçi oldu.

    Sakarya'da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi-Video

    Sakarya da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi #1

    Sakarya da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi #2

    Sakarya da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi #3

    Sakarya da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi #4

    Sakarya da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi #5

    Sakarya da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi #6

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