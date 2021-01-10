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Sakarya'da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi

Sakarya'da genç kız, köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedildi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sokak köpeğinin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedilen genç kız şikayetçi oldu.