Sakarya'da inşaatta 60 bin liraya çalışacak usta bulunmuyor Kadın müteahhit, inşaatta çalıştıracak işçi bulamayınca harekete geçti ve baretini takıp çizmeleri giyerek kendisi çalışmaya başladı. İşçilere günlük bin 500 ile 2 bin lira gibi bir ücret ödediklerini söyledi.

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İHA

Türkiye'de 'iş yok' şeklinde algılar oluşturuluyor.

Ancak gerçekler ise öyle değil...

Birçok sektörde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bunların başında ise inşaat sektörü geliyor.

Kadın müteahhit usta bulamayınca çalışmaya başladı

Bunun bir örneği de Sakarya'da ortaya çıktı.

22 yıldır müteahhitlik yapan Zeynep Alkan, inşaatında çalıştıracak usta ve işçi bulamadığı için bareti ile çizmelerini giyip inşaatında çalışmaya başladı.

Proje takibinin yanı sıra, harç karıştırıp tuğla yerleştiren Alkan, malzeme taşıyıp inşaatın bitmesi için çaba harcıyor.

"Ne kadar yüksek para da vermeye çalışsak ustalarımız yok"

İnşaat sektörünün ülkede iş gücünü en yüksek sektöre sahip olduğunu belirten Alkan, "Türkiye'deki ya da dünyadaki en ufak bir ekonomik dalgalanmadan etkileniyoruz. Buna rağmen yine de yatırım yapmaya, istihdam gücünü artırmaya gayret ediyoruz ama nitelikli ve yeteneksiz iş gücü bulmakta zorlanıyoruz, usta yok. Maliyetlerimiz artmış olmasına rağmen ne kadar yüksek para da vermeye çalışsak ustalarımız yok." dedi.

"Ustalarımdan ikisi gelmedi"

İnşaat ustalarının genelde döviz kazanmak amacıyla yurtdışında çalıştıklarını belirten Alkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla da bu sefer biz Türkiye'yi inşa etmeye çalışan müteahhitler olarak çalışan bulamıyoruz. Bu durumda bizi çok fazla etkiliyor. Maliyetlerimizi artırıyor, bizim maliyetimiz artığında burada vatandaşa yansıyor ve vatandaş da konut almakta zorlanıyor. Hepsi birbirine bağlı bir şekilde ilerliyor. Bugün benim ustalarımdan ikisi gelmedi. Kendim giyinmek zorunda kaldım, iş yürümek zorunda çünkü taahhüdümüz var, bizi bekleyenler var.

Bizim ülkemize göç ile işçiler geliyor. Burada çalışmaları için onların yasallaşmasını istiyoruz. En azından onlarla bu açığı kapatmak istiyoruz. Firmalar da kendi bünyesinde elemanlar yetiştirebilmeli, bunun eğitimini verebilmeli. Kendi kadrosunda sürekli işçi bulundurmalı diye düşünüyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin bir gerçeği var. Hem yatırımcı hem istihdama katkı verip hem de gelip inşaatta çalışmak doğru bir şey değil. Herkes işini yapabilmeli."

"Ücretler bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor"

İnşaat sektöründeki ücretlerden söz eden Alkan, "Ustalarımız da yanında çalıştıracak eleman bulamıyor. Ücretler bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Sabahları ustalar çalışacak olanları evinden alıyor, öğle ile akşam yemeğini karşılıyor ve evine götürüyor. Buna rağmen işçi bulamıyoruz ve gerçekten çok mustaribiz. Hükümetimiz elinden geleni yapıyor, ona şüphe etmiyoruz ama yine de bu durum iyileştirilebilir. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi bizim açımızdan ve herkes için de daha iyi olur." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)