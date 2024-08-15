Sakarya'da kaçan at seyir halindeki motosiklete çarptı Geyve ilçesinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen at, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletliyi altına aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İlginç kazanın adresi Sakarya..

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen ve cadde üzerinde başıboş şekilde koşmaya başladı.

Motosikleti ile seyir halinde olan ve üzerine at gelen motosiklet sürücüsü fren yaptı.

MOTOSİKLETLİYİ ALTINA ALDI

Ancak hızla gelen at, motosikletliye çarparak yere düşürdü. Sürücü neye uğradığını anlayamazken, at hızla yoluna devam etti.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)