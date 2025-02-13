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DHA

Sakarya'da dilencinin sahtekarlığı zabıtayı görünce son buldu..

Karasu ilçe merkezine bağlı Plaj Caddesi üzerinde zabıta ekipleri, elinde koltuk değneği ile dilencilik yapan kişiden şüphelendi.

Zabıta ekipleri ekip otosuyla dilencilik yapan C.G.’nin yanına yaklaştı.

KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Sakat rolü yaptığı anlaşılan C.G. zabıta ekiplerini görünce elindeki koltuk değneği ile koşarak uzaklaşmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

ÜZERİNDEN BİN 530 TL ÇIKTI, BİN 406 TL CEZA KESİLDİ

Zabıta ekipleri peşinden gittiği C.G.’yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü. C.G.’nin üzerinden bin 530 TL para çıktı. C.G.’ye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 406 TL idari para cezası kesildi.