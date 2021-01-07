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    Sakarya'da milli motosikletçi Öncü kardeşler kaza geçirdi

    Sakarya'da milli motosikletçiler Can Öncü ve Deniz Öncü kardeşleri taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu Can Öncü yaralandı.
    • AA
    • 07.01.2021 - 15:56
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    Sakarya'da milli motosikletçi Öncü kardeşler kaza geçirdi

    Sakarya'da Mehmet Ali K. idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki minibüse çarptı.

    VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

    Çarpmanın etkisiyle 17 yaşındaki Can Öncü'nün vücudunda kırıklar oluştu.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Öncü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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    ANTRENMANA GİDİYORLARDI

    Öncü kardeşlerin, antrenman yapmak için Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

    Kazayı haber alan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye giderek Öncü kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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