Sakarya gişelerindeki görüntüler soğuk havada insanın adeta içini ısıttı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, zorlu şartlarda yolculuk yapmaya çalışan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde vatandaşların yollarda kalmasına sebep oldu. Sakarya’da da etkisini gösteren yağışlar sonrasında ekipler adeta teyakkuza geçti.

ŞOFÖRLERE SICAK ÇORBA İKRAMINDA BULUNDU

Adapazarı Gişelerine giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, kar ve buzlanma nedeni ile zor şartlarda yolculuk yapan şoför ve yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.

Burada yoldaki vatandaşlar ile de sohbet eden Yüce’nin örnek davranışı beğeni kazandı. Yapılan duyarlı etkinlik Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyasından paylaşıldı.

"İSTANBUL'DA GÖRMEDİK BÖYLE BİR HAREKET"

Vatandaşların ise bu duyarlı davranışa verdiği tepkiler olumlu olurken, bazı vatandaşlar, "Bu soğuk havada teşekkür ederiz gerçekten." derken, bazı vatandaşlar ise, "İstanbul'da görmedik böyle bir hareket." dedi.

Sakarya’da soğuk havada yolda kalanlara çorba ikram edildi - Video

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Yapılan paylaşımda, “Hizmetlerimiz sayesinde yüzü gülen vatandaşlarımızı görünce çok mutlu oluyoruz. Şehrimizin giriş-çıkış noktası olan Sakarya gişelerinde kar ve buzlanma nedeni ile zorlu şartlarda yolculuk yapan şoför ve yolculara çorba ikramında bulunduk. Yolunuz açık olsun” ifadelerine yer verildi.