Sakarya’da tek katlı ev alevlere teslim oldu Sakarya’da tek katlı ev alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar meydana geldi.

İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Göl Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bulunan F.O.A.’ya ait tek katlı bir evde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın kontrol altında

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)