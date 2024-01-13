Sakarya’da tek katlı ev alevlere teslim oldu

İHA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Göl Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bulunan F.O.A.’ya ait tek katlı bir evde yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yangın kontrol altında
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış