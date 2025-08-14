Saklayan yaşadı! Bir zamanlar her evde olan bu eşyaların fiyatı altınla yarışıyor

Bir zamanlar genç kızların büyük bir özenle sandıklarına yerleştirdikleri, salonların en görünür köşesindeki vitrinlerde gururla sergilenen kristal bardaklar ve kesme su takımları, bugün bambaşka bir değerle yeniden sahneye çıkıyor.

80’ler ve 90’larda çeyizlerin vazgeçilmez unsuru olan bu zarif takımlar, geçmişte misafirlere “özel gün” ayrıcalığıyla çıkarılırken, şimdi koleksiyoncuların ve nostalji tutkunlarının peşinden koştuğu nadide parçalar haline geldi.

Cam işçiliğinin ince detaylarını, ışıkla dans eden kesme desenleri ve elde üfleme zarafetiyle yansıtan bu ürünler, artık ikinci el piyasasında adeta altınla yarışan fiyatlarla alıcı buluyor.

Hem dönemin estetik anlayışını hem de el emeği geleneğini taşıyan kristal takımlar, bir yandan geçmişe özlemi canlı tutarken, diğer yandan yatırım değeriyle de dikkat çekiyor.

KOLEKSİYONERLER PEŞİNE DÜŞTÜ!

Şimdilerde koleksiyonerlerin ilgi odağı haline gelen bu kristal bardak takımları ve kesme su takımları rekor fiyata alıcı buluyor.

İkinci el satış platformlarında yapılan ilanlar, kristal takımların değeri adeta altınla yarışıyor. Örneğin kesme su takımı 4.500 TL’ye, 6 adet kulplu kesme bardak takımı ise 3.750 TL’ye alıcı buluyor.

Antikacılar, ikinci el dükkanları ve online satış sitelerinde bu ürünler için adeta yarış yaşanıyor. Bazı satıcılar, ellerindeki özel parçaları aylarca bekletip en yüksek fiyatı veren alıcıya satmayı tercih ediyor.

Evinizde yıllardır sakladığınız bir kristal bardak takımı veya kesme su seti, bugün ikinci el piyasasında size hatırı sayılır bir kazanç sağlayabilir. Ancak satışa çıkarmadan önce, ürünün gerçek kesme mi yoksa kalıpla üretilmiş mi olduğunu ve markasını doğru şekilde belirlemek büyük önem taşıyor.