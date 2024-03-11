Samsun ve Ordu'da aynı caddede oturan mahalleliler artık aynı anda iftar yapıyor Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla il değiştiren kapı komşuları 2 dakika farkla iftar açıyordu. İlçe müftülerinin görüşmesi sonrası ezan saatleri eşitlendi.

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İHA

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde bir adımla iller değişiyor, bölgede iki cami olduğundan kimi zaman ezan sesleri karışıyordu.

Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, artık iftarlarını ikişer dakika farkla açmıyor.

Bölgede bulunan ve arası yaklaşık 100 metre olan iki camiden artık aynı anda ezan sesleri yükseliyor.

Mahalleliler, bu durumu ilçe müftüleri ile görüştü. Görüşme sonrası aradaki zaman farkının ortadan kalktı.

"İki adımla il değişiyor, artık ezan saatleri bir"

Samsun’un Terme ilçesi tarafında bakkal dükkanı bulunan ancak aslen Ordu İkizceli olan Turan Kışla, “Bir tarafım Ordu, bir tarafım Samsun. Burada hep birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Önceden burada 2 dakika ezan farkı vardı, şu an onlar eşitlendi. Tüm vakitler aynı saat, aynı dakika içerisinde okunuyor. Burada tatlı tartışmalar oldu, o nedenle artık eşitlendi. İki adımla iller değişiyor” diye konuştu.

"Zaman farkı ortadan kalktı"

Ordu İkizce Şentepe Mahallesi Muhtarı Engin Arslan ise, “Önceden dakika farkları ile oruç açıyorduk ancak bu yıl karar alındı. Zaten herkes akraba. Bu nedenle ortak noktada buluşarak bir akşam bir caminin yanında, diğer akşam diğer caminin yanında iftar programı yapıyoruz. Bu vesileyle de aradaki farkı ortadan kaldırmış olduk. Bize göre güzel de oldu. Bu yıl için farklı okunmayacak ama ilerleyen yıllarda ne olur onu bilemeyiz” ifadelerine yer verdi.

"Önceden karışıklık olabiliyordu, artık olmayacak"

İkizce tarafında ikamet eden Fahrettin Kışla şunları söyledi:

Artık aradaki zaman farkı ortadan kalktı. Bu zamana kadar 2 dakika farkla ezan okunurdu artık o kalktı. Terme tarafı geç okunuyordu, artık birlikte ezan okunuyor. Bize göre daha iyi oldu. Önceden insanlar şaşırabiliyordu ama artık aynı.

Ortak iftar yapılacak

Her iki mahallelinin aldığı ortak kararla bir akşam Samsun tarafında, diğer akşam ise Ordu ili tarafında iftar programı düzenlenecek. İftar programları, mahallerde bulunan camilerin alanında yapılacak.

Yolun bir tarafı Ordu, diğer tarafı Samsun

Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi’nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.

Her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun’a ait iken, diğer tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)