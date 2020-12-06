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    Samsun'da 25 ördeği kaçak avlayan öğretmen yakalandı

    Samsun'da 25 ördeği kaçak avlayan öğretmen yakalandı

    Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak olarak 25 ördek avlayan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 00:12
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 07:16
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    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde kaçak olarak avlanan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı.

    25 YABAN ÖRDEĞİ AVLADI

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgede görevli özel güvenlik ekibinin yakaladığı Z.A.’nın 25 yaban ördeği avladığı belirlendi.

    Z.A. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, ekipler kaçak avcıya ait tüfeğe ve avlanan ördeklere el koydu.

    Samsun da 25 ördeği kaçak avlayan öğretmen yakalandı #1

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    Samsun da 25 ördeği kaçak avlayan öğretmen yakalandı #3

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    Samsun da 25 ördeği kaçak avlayan öğretmen yakalandı #5

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