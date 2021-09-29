Kız yurdu önündeki altyapı çalışması sırasında yerinden oynayan 600’lük dirsek boru, Samsun-Sinop kara yolunu sular altında bıraktı.

Samsun’un Atakum ilçesindeki Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu yakınında yerinden oynayan dirsek su borusu nedeniyle, Samsun-Sinop yolu göle döndü.

Yolun sele dönmesinin ardından kara yolundan ilerlemeye çalışan otomobil sürücüleri, zor anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, kara yolunun göle dönmesine neden olan soruna açıklık getirdi.

“BRANŞMAN HATTINDA SIKINTI OLUNCA BORU TAMAMEN BOŞALDI”

Yaşanan arıza nedeniyle 600’lük borunun boşaldığını ifade eden Bahattin Yanık, “Söz konusu yerde bizim su borusundan kaynaklanan bir durum oldu. Altyapı çalışması sırasında su borusuna zarar verildi. Arıza olunca mecburen borunun içindeki su çevreye yayıldı. Boru tam anlamıyla boşaldı. 90 derece dönen bir dirsek var. O dirsekte bir arıza meydana gelmiş. Taflan tarafına doğru giden 600’lük boru hattının branşmanında sıkıntı olmuş. 5-6 mahallenin suyu yok. Bu gibi arızalarda suyun mecburen boşalması gerekiyor. Zarar gören boru, çeliğin biraz değişiği olan dokür boru. Su birikintisi oluştu. Tamiratın ardından beton atılacak. O betonun sertleşmesinin ardından su olmayan mahallelere su verilecek.” dedi.

Samsun’da 600’lük boru yerinden oynadı, kara yolunu su bastı ViDEO