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İHA

Trajikomik olay Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu 15 yaşındaki H.I.A.'nın ailesi, çocuklarının yanına gideceği arkadaşlarının kötü alışkanlıkları olabileceğini düşünerek evden gitmesin diye dış kapıyı kilitledi.

EVDEN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Evde ablası ve diğer kardeşleri de bulunan H.I.A., evden kaçmak için ikinci katındaki balkondan aşağı atladı.

HASTANELİK OLDU

Yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun kardeşleri, evden kaçmaması için ailelerinin dış kapıyı kilitlediğini ancak balkondan kaçmak için atlayınca yaralandığını söylediler. H.I.A. ise kıyafetinin düştüğünü, almak için peşinden atladığını iddia etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.